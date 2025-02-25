В Ходжалы будет создан Мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о строительстве в Ходжалы Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Мемориал увековечит светлую память жертв Ходжалинской трагедии и будет способствовать международному признанию геноцида против азербайджанского народа, говорится в документе.

Согласно Распоряжению, на создание Мемориального комплекса Министерству культуры будут выделены 18,3 млн манатов из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.