Бакинский международный морской торговый порт войдет в состав «Азербайджанских железных дорог»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о реорганизации Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги».

Об этом 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» будет реорганизовано путем присоединения к нему ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт».

Реорганизация преследует целью сделать более эффективными и оперативными транспортные операции и логистические процессы в сфере железнодорожных перевозок. Это также поможет полностью удовлетворить потребности в сфере морских перевозок, говорится в документе.