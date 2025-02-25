Азербайджан присоединяется к «Схеме сертификации Кимберлийского процесса»

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по присоединению Азербайджана к «Схеме сертификации Кимберлийского процесса».

Распоряжение опубликовано на официальном сайте Президента АР.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения о совершенствовании нормативно-правовой базы в области государственного контроля за импортом, экспортом, использованием, оборотом, учетом, хранением и отслеживанием необработанных алмазов; об определении формы и порядка выдачи сертификатов в соответствии с требованиями «Схемы сертификации Кимберлийского процесса» для экспорта необработанных алмазов; приведении таможенного оформления необработанных алмазов в соответствие с требованиями Кимберлийской схемы; обеспечении охраны во время импорта, экспорта, использования, оборота, учета, хранения и отслеживания необработанных алмазов.

Также Кабмину поручено обеспечить выделение Госагентству по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана средств из госбюджета в связи с созданием лабораторий по определению геммологических особенностей необработанных алмазов и организацией их деятельности в целях осуществления государственного контроля.