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Президент Азербайджана поздравил эмира Кувейта

First News Media11:50 - Сегодня
Президент Азербайджана поздравил эмира Кувейта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Кувейта Шейху Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху по случаю национального праздника этой страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Ваше величество,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 25 Февраля - национального праздника Государства Кувейт.

Мы придаем особое значение азербайджано-кувейтским межгосударственным отношениям. Нас радует динамика развития наших дружеских отношений и сотрудничества, основанных на добрых традициях. Высокий уровень политических связей играет важную роль в наполнении новым содержанием нашего взаимодействия во всех сферах. Отдельно хотел бы подчеркнуть наше тесное сотрудничество в рамках международных организаций.

Уверен, что благодаря совместным усилиям сотрудничество между нашими странами будет и впредь развиваться и крепнуть как в двустороннем, так и в многостороннем порядке в интересах двух народов.

В столь знаменательный день желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Кувейта – постоянного благополучия и процветания».

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