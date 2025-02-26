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Азиз Оруджев приговорен к двум годам лишения свободы

First News Media14:05 - Сегодня
Азиз Оруджев приговорен к двум годам лишения свободы

Завершился судебный процесс по уголовному делу руководителя интернет-телеканала «Kanal13» Азиза Оруджева.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Сабаильского районного суда Гюнель Самедовой был оглашен приговор.

Согласно решению суда, Азиз Оруджев приговорен к двум годам лишения свободы. Отметим, что государственный обвинитель требовал для него два года и шесть месяцев заключения.

Напомним, что А.Оруджев был задержан 27 ноября прошлого года. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 188.2 («Самовольное строительство на земельном участке без законного права собственности, пользования или аренды») Уголовного кодекса АР.

28 ноября прошлого года Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Позже ему было предъявлено новое обвинение по статье 206.3.2 («Контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК АР.

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