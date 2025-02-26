Скончался профессор БГУ

Скончался профессор факультета прикладной математики и кибернетики Бакинского государственного университета (БГУ) Хидаят Гусейнов.

Хидаят Гусейнов родился 20 января 1951 года. В 1968-1973 годах был аспирантом в Институте математики и механики НАНА. В 1976-1990 годах – научным сотрудником и старшим научным сотрудником этого же института.

С 1990 года работал на кафедре прикладной математики БГУ.

Профессор Гусейнов – автор свыше 70 научных статей.

Руководство и коллектив БГУ выражает глубокие соболезнования семье покойного.

Allah rəhmət eləsin!