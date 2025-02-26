Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО
В связи с 33-й годовщиной кровавой трагедии, вошедшей в историю человечества ХХ века как Ходжалинский геноцид, 26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили установленный в Хатаинском районе Баку памятник жертвам геноцида.
Глава государства возложил венок к памятнику, почтил память жертв Ходжалинской трагедии.
Первая леди Мехрибан Алиева возложила цветы к памятнику, почтила память жертв геноцида.
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