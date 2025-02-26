Не менее 19 человек погибли при крушении военного самолета в Судане

По меньшей мере 19 человек погибли в результате крушения военного самолета, принадлежащего армии Судана, в Омдурмане (провинция Хартум).

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, причиной происшествия послужила техническая неисправность, самолет рухнул на жилую застройку вскоре после взлета с местной авиабазы. Жертвами крушения стали члены экипажа и суданские военные, присутствовавшие на борту, а также мирные жители, находившиеся в жилом доме, на который упало воздушное судно. Спасатели продолжают разбор завалов на месте падения самолета.

Отмечается, что в числе погибших известный в Судане бригадный генерал, бывший командующий военным округом Хартума Бахар Ахмед.

Источник: ТАСС