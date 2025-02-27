В Баку может появиться аналог Силиконовой долины

В рамках курортного города Sea Breeze в Баку планируется построить IT-кластер, который может стать аналогом знаменитой Силиконовой долины, сообщил РИА Новости в кулуарах саммита «Движение» президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

По его словам, рассматривается возможность создания на территории курорта финансового центра и IT-кластера.

«Сейчас мы ведём переговоры с министерством экономики Азербайджана, как это можно успешно реализовать. Мы хотим, помимо международных бизнесов, интегрировать еще IT-кластер, чтобы люди, которые занимаются этой сферой, могли работать и жить на море», - сказал Агаларов.

Президент Agalarov Development также допускает в будущем использование в своих проектах энергии, генерируемой солнцем и ветром.

«У меня есть мечта - в рамках каждого Sea Breeze, в том числе и первого в Азербайджане, создать частную энергетическую компанию, которая будет использовать ветер и солнце в виде солнечных батарей и ветряных генераторов для того, чтобы хотя бы частично снабжать свой город собственным выработанным электричеством. Над этим я сейчас работаю, и, если все сделать правильно, то вокруг этого можно построить еще дата-центры и майнинг», - рассказал он.

По его словам, в рамках данного направления он уже ведёт предварительные переговоры с китайскими и европейскими компаниями.

Агаларов отметил, что в конечном итоге использование подобных природных ресурсов способно сделать города более экологичными, а жизнь людей - более комфортной.