 Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало выступили с заявлениями для прессы - ФОТО | 1news.az | Новости
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

First News Media16:19 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление

Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент, мой дорогой брат.

Дорогие гости, дамы и господа, добро пожаловать. Мой дорогой брат, рады видеть вас снова. У меня остались очень хорошие воспоминания о Вашем последнем визите в ноябре на конференцию COP29, и я пригласил господина Президента посетить Азербайджан с официальным визитом. Я рад, что он принял мое приглашение. Итак, сегодня Президент посещает нас во второй раз. Это является подтверждением тесных братских отношений между нашими странами и показывает, что мы действительно работаем вместе как братья и друзья и продолжим это делать.

Этот визит является историческим. Впервые Президент Гвинеи-Бисау посещает нас с официальным визитом. Мы уже обсудили важные вопросы нашей двусторонней повестки дня и договорились об укреплении наших усилий по развитию партнерства во всех областях. Политические отношения очень хорошие, и я снова хотел бы сказать, что лучшим показателем этого является второй визит Президента.

Также мы всегда поддерживаем друг друга в рамках международных институтов и будем продолжать это делать, в первую очередь в Организации Объединенных Наций и других институтах, таких как Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения.

На экономическом направлении мы договорились, что нам будут предоставлены конкретные проекты инвестиционных возможностей, и мы их рассмотрим. Я уверен, что мы найдем точки соприкосновения в этом вопросе, так как уже осуществляем инвестиции во многие страны. И, конечно же, мы будем рады возможности рассмотреть конкретные проекты.

Мы также считаем, что есть хорошие перспективы для сотрудничества в сфере оборонной промышленности и обороны. Господин Президент в ходе визита посетит одну из военных частей Азербайджана, где ему будет также представлена презентация об оборонной промышленности Азербайджана, которая может заинтересовать наших друзей.

Таким образом, повестка дня сейчас очень насыщенная. Самое важное – это наши тесные братские отношения, взаимная поддержка в международных организациях и конкретные проекты. Мы хотим их реализовать, поскольку политические отношения создают для этого платформу.

Я надеюсь, мой дорогой брат, что Вы снова посетите нас. Господин Президент также пригласил меня посетить его страну. Я с удовольствием это сделаю, чтобы продолжить наш плодотворный диалог.

Еще раз, добро пожаловать.

Х Х Х

Затем с заявлением выступил Президент Республики Гвинея-Бисау.

Заявление

Президента Республики Гвинея-Бисау

- Большое спасибо, дорогой брат, Президент Алиев.

Мне приятно быть сегодня в Баку и возобновить наши отношения. Я помню, что во времена Советского Союза здесь училось много наших технических специалистов. Завтра сюда прибудет первая команда для обучения в армии и полиции. Это очень важно для нас.

Мы здесь сегодня, чтобы возобновить наше сотрудничество во многих областях, включая здравоохранение, образование, военную сферу и сферу безопасности. Мы уверены, что этот визит не только станет возможностью встретиться с Вами, но и принесет пользу нашим двум странам.

Господин Президент, Гвинея-Бисау и Азербайджан - дружественные друг другу страны. У нас также есть некоторые общие взгляды. Вот почему мы проводим консультации. Вопросы в рамках ООН и ОИС, членами которых мы являемся, очень важны для нас.

Во время нашей встречи с глазу на глаз мы обсудили много вопросов международного значения, договорились о взаимной поддержке. Считаю это очень важным. Это дает нам цель для совместной работы, чтобы увидеть пути для сближения наших стран.

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