Азербайджанка, исполнившая песню из репертуара Сары Гадимовой, произвела фурор на грузинском шоу талантов – ВИДЕО

Азербайджанка Лейла (Лелука) Алиева стала участницей популярного шоу талантов «Покажи нам свой голос» на грузинском телеканале Rustavi 2 - ее выступление произвело настоящий фурор среди жюри и зрителей в студии.

В рамках шоу Лейла Алиева исполнила две песни: одну - на грузинском языке, другую - «Küsüb getdi» из репертуара легендарной азербайджанской певицы Сары Гадимовой. Ее проникновенное исполнение вызвало восторг и бурные аплодисменты, а члены жюри высоко оценили ее вокальные данные и артистизм.

Отметим, что Лейла Алиева является работником Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси, вносящего большой вклад в сохранение и популяризацию азербайджанского культурного наследия в Грузии.

Выступления Л.Алиевой на шоу «Покажи нам свой голос» доступно начиная с 10:17 и 17:28.