Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в Азербайджане».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в целях укрепления материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в семи городах Азербайджана из госбюджета на 2025 год городским и районным исполнительным властям будет выделено 9 млн 940 тыс. манатов. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанной суммы.