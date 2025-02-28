Ильхам Алиев подписал Распоряжение о мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в Азербайджане».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно документу, в целях укрепления материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в семи городах Азербайджана из госбюджета на 2025 год городским и районным исполнительным властям будет выделено 9 млн 940 тыс. манатов. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование указанной суммы.
290