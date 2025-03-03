Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова

3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова.

Выразив удовлетворение динамичным развитием наших отношений, охватывающих многие сферы, глава государства напомнил о своих регулярных встречах с Президентом Касым-Жомартом Токаевым как в Азербайджане, так и в Казахстане. Еще раз выразив признательность за участие Президента Казахстана в конференции COP29, состоявшейся в прошлом году в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев сказал, что это продемонстрировало солидарность Казахстана с нашей страной, а также способствовало успешному завершению конференции.

Глава государства отметил, что на СОР29 был согласован ряд важных вопросов, а также сформированы проекты, которые еще больше сблизят наши страны.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на подробное обсуждение важных проектов в ходе визита премьер-министра Казахстана в нашу страну, реализацию достигнутых договоренностей и продолжение в будущем тесного сотрудничества по всем направлениям.

Отметив, что наши народы являются братскими народами, глава государства подчеркнул, что это было неоднократно доказано на протяжении всей истории наших взаимоотношений.

Подчеркнув, что Азербайджан и Казахстан являются братскими государствами, демонстрирующими хорошие показатели в сфере социально-экономического развития, Президент Ильхам Алиев коснулся важной роли наших стран на международной арене, в нашем регионе и на более широком пространстве.

Выразив признательность главе государства за прием, Олжас Бектенов передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Президент Азербайджана поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Касыму-Жомарту Токаеву.

Премьер-министр Казахстана сказал, что отношения между нашими странами, как подчеркнул Президент Азербайджана, развиваются. Он отметил роль доверительных отношений между Президентами Азербайджана и Казахстана в этом вопросе.

Коснувшись потенциала наших отношений, Олжас Бектенов отметил, что правительства Казахстана и Азербайджана прилагают усилия для реализации договоренностей, достигнутых между президентами двух стран. В этом контексте он сообщил, что в соответствии с поручениями глав государств ведется активная работа по развитию Транскаспийского мультимодального транспортного маршрута, и отметил, что грузопоток по этому маршруту в прошлом году увеличился на 60 процентов.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, подчеркнуто, что за последние три года годовой торговый оборот между нашими странами увеличился почти втрое, продолжается рост объемов грузоперевозок, в том числе транзитных, по транспортным коридорам. Были обсуждены вопросы поддержки инвестиционных проектов посредством совместного фонда инвестиций, созданного в Азербайджане и Казахстане, реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере, в том числе перспективы увеличения объемов транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Также были проведены обсуждения о соединения энергосистем Азербайджана и Казахстана посредством подводной кабельной линии в рамках подписанного на СОР29 соглашения в области зеленой энергетики и развитии сотрудничества в сфере зеленой энергетики.