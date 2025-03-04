Минздрав предупредил о незаконных рейдах
В Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана поступили сообщения о случаях мошенничества и незаконных проверок в сфере частной медицины.
Как сообщает 1news.az, Центре напомнили, что проверки медицинских услуг регулируются Законом «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей».
Предпринимателям рекомендуется проверять законность инспекций на портале yoxlama.gov.az Министерства юстиции, введя идентификационный номер налогоплательщика и сверив данные с официальной выпиской.
«В случае обнаружения расхождений между предоставленными документами и реестром предпринимателям следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», - заявили в Центре.
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