Минздрав предупредил о незаконных рейдах

В Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана поступили сообщения о случаях мошенничества и незаконных проверок в сфере частной медицины.

Как сообщает 1news.az, Центре напомнили, что проверки медицинских услуг регулируются Законом «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей».

Предпринимателям рекомендуется проверять законность инспекций на портале yoxlama.gov.az Министерства юстиции, введя идентификационный номер налогоплательщика и сверив данные с официальной выпиской.

«В случае обнаружения расхождений между предоставленными документами и реестром предпринимателям следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы», - заявили в Центре.