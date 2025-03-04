Для города Нахчыван будет закуплено 60 электробусов
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах по регулированию общественного транспорта в городе Нахчыван.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В документе говорится, что с целью организации пассажирских перевозок в системе общественного транспорта города Нахчыван исключительно на электрических автобусах предусмотрена закупка 60 единиц электробусов.
Согласно Распоряжению, для закупки указанных электробусов, установки оборудования для их заправки, а также для усовершенствования инфраструктуры депо ООО BakuBus будет выделено 33,449 млн манатов из госбюджета Азербайджана на 2025 год.
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