4 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества D-8 Исиаку Абдулгадира Имама.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, выразив государствам-участникам признательность за единогласное решение о принятии нашей страны в Организацию экономического сотрудничества D-8, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, как полноправный член, приложит все усилия для развития данного института. Глава государства выразил удовлетворение тем, что Азербайджан является первой страной, присоединившейся к Организации экономического сотрудничества D-8 со дня ее создания. Президент Ильхам Алиев расценил это решение в том числе и как проявление уважения стран-членов к Азербайджану и пример крепкой дружбы между этими странами. Глава государства отметил, что Азербайджан связывают со странами D-8 плодотворные конструктивные двусторонние отношения, основанные на взаимных национальных интересах. Коснувшись значения налаживания связей между соответствующими структурами Азербайджана и организацией, глава государства подчеркнул значение расширения ее географии до Каспийского моря и Кавказского региона. В этом контексте Президент Ильхам Алиев отметил роль Азербайджана, как важной страны региона, в приближении организации к региону.

Глава государства выразил надежду, что визит генерального секретаря Исиаки Абдулгадира Имама в нашу страну будет плодотворным.

Поблагодарив за оказанный прием, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 передал поздравления по случаю принятия Азербайджана в члены этого института и священного месяца Рамазан. Также поздравив главу государства с успешным председательством Азербайджана в СОР29, гость подчеркнул, что в рамках председательства нашей страны на конференции были приняты серьезные решения по климатической повестке дня.

Констатировав, что D-8 является организацией, включающей государства с населением 1,2 миллиарда человек и обладающей большим экономическим и торговым потенциалом, генеральный секретарь отметил, что в основе ее деятельности лежит развитие торгово-экономических отношений между странами. Гость выразил уверенность в том, что Азербайджан внесет весомый вклад в дальнейшее развитие организации и решение вопросов, входящих в ее повестку дня.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества в рамках D-8 в области энергетики, климатической деятельности, торговли, развития малого и среднего предпринимательства, молодежи, медиа и в других направлениях, представляющих взаимный интерес.