«Şəffaflıq Azərbaycan» ликвидировано – ОБНОВЛЕНО

Общее собрание Общественного объединения по борьбе с коррупцией «Şəffaflıq Azərbaycan» (Transparency Azerbaijan), имеющего статус национального подразделения международной организации Transparency International, приняло решение об упразднении.

Как сообщает АПА, решением общего собрания назначена ликвидационная комиссия (дескриптор). Об этом заявил исполнительный директор Общественного объединения «Şəffaflıq Azərbaycan» Алимамед Нуриев.

По его словам, для внесения в государственный реестр юридических лиц сведений о том, что НПО находится в процессе ликвидации, ликвидационная комиссия обратится в Минюст в соответствующем порядке.

Затем ликвидационная комиссия осуществит необходимые процедуры в соответствии с законодательством.

Об этом решении будут проинформированы все местные и международные партнеры.

15:05

Общественное объединение по борьбе с коррупцией «Şəffaflıq Azərbaycan», выступавшее в качестве азербайджанского представительства международной организации Transparency International, прекращает свою деятельность.

Как сообщает AПA со ссылкой на собственные источники, учредители организации готовятся обратиться в Министерство юстиции с заявлением о ее ликвидации.