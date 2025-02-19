Стали известны название и дата премьеры азербайджанской песни для конкурса «Евровидение 2025»

4 февраля стало известно, что на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», который пройдет в мае в швейцарском городе Базель, Азербайджан будет представлять группа Mamagama - артисты готовятся к выступлению, которое обещает быть ярким и запоминающимся.

Рассказывая об азербайджанской евровидийной песне, фронтмен Mamagama Асаф ранее отметил следующее: «Наша песня, которая будет представлена совсем скоро, полностью отражает душу Азербайджана. Мы невероятно взволнованы и верим, что наше выступление оставит незабываемое впечатление».

Презентация азербайджанской евровидийной песни, получившей название «Run with you» (Бежать с тобой), и снятого на нее видеоклипа состоится сегодня, 19 февраля, в 17:00 на официальном YouTube канале конкурса «Евровидение».

Читайте по теме:

Букмекеры оценили шансы на победу Азербайджана в «Евровидении 2025»

Группа Mamagama: «Участие в «Евровидении» - это шанс представить Азербайджан как кладезь современной музыки» - ФОТО – ВИДЕО

Все что нужно знать о группе Mamagama, представляющей Азербайджан на конкурсе «Евровидение 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Фронтмен группы Mamagama был одним из запоминающихся участников российского «Голоса» - ВИДЕО

Интересный факт: У группы Mamagama есть дуэт с победителем конкурса «Евровидение» - ВИДЕО