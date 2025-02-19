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Стали известны название и дата премьеры азербайджанской песни для конкурса «Евровидение 2025»

Феликс Вишневецкий11:10 - Сегодня
Стали известны название и дата премьеры азербайджанской песни для конкурса «Евровидение 2025»

4 февраля стало известно, что на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», который пройдет в мае в швейцарском городе Базель, Азербайджан будет представлять группа Mamagama - артисты готовятся к выступлению, которое обещает быть ярким и запоминающимся.

Рассказывая об азербайджанской евровидийной песне, фронтмен Mamagama Асаф ранее отметил следующее: «Наша песня, которая будет представлена совсем скоро, полностью отражает душу Азербайджана. Мы невероятно взволнованы и верим, что наше выступление оставит незабываемое впечатление».

Презентация азербайджанской евровидийной песни, получившей название «Run with you» (Бежать с тобой), и снятого на нее видеоклипа состоится сегодня, 19 февраля, в 17:00 на официальном YouTube канале конкурса «Евровидение».

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