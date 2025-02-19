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Рэперша Ася Ализаде заявила, что представит Азербайджан на «Евровидении 2026»

Феликс Вишневецкий12:15 - Сегодня
Рэперша Ася Ализаде заявила, что представит Азербайджан на «Евровидении 2026»

Скандально известная рэперша Ася Ализаде, выступающая под сценическим именем Alizade, дала интервью британскому изданию Metal Magazine.

Отвечая на вопрос Metal Magazine о возможном участии в международном песенном конкурсе «Евровидение», А.Ализаде заявила следующее: «Да, поеду от Азербайджана в следующем году. Не знаю, будет ли это с Эдисом или нет, но пока больше сказать не могу».

Напомним, что ранее популярный турецкий исполнитель Эдис заявил, что хочет представить Азербайджан на «Евровидении», и не исключил возможность того, что отправится на конкурс вместе с Асей Ализаде – напомним, что с 2013 года Турция не принимает участия в «Евровидении», бойкотируя конкурс в связи существующей системой голосования и статуса стран «Большой пятёрки».

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