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Группа Mamagama: «Участие в «Евровидении» - это шанс представить Азербайджан как кладезь современной музыки» - ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий17:33 - Сегодня
Группа Mamagama: «Участие в «Евровидении» - это шанс представить Азербайджан как кладезь современной музыки» - ФОТО – ВИДЕО

4 февраля стало известно, что на международном песенном конкурсе «Евровидение 2025», который пройдет в мае в швейцарском городе Базель, Азербайджан будет представлять группа Mamagama - артисты готовятся к выступлению, которое обещает быть ярким и запоминающимся.

Музыкальный стиль группы Mamagama представляет собой смесь рока, поп и традиционной азербайджанской музыки, а песня, с которой коллектив появится на конкурсной сцене, будет презентована в самое ближайшее время. О том, какой будет эта песня, конкурсе «Евровидение» и не только участники группы Асаф, Гасан и Ариф рассказали в эксклюзивном интервью 1news.az, которое стало их первым большим интервью в азербайджанских СМИ.

- Участники «Евровидения» становятся своеобразными культурными послами своих стран. Как вы видите свою роль в этом контексте и что вы хотите передать Европе через вашу музыку в целом?

Асаф: На «Евровидении» всё же есть определённый формат конкурсной песни со своими фишками. Мы хотим показать Европе, что мы пришли просто с песней. Мы хотим, чтобы люди любили песню не за саунд-дизайн, не за эффекты неожиданности, а за мелодию и песню.

- Ваша музыка сочетает разные жанры - от рока до традиционной азербайджанской музыки. Какой жанр вам ближе всего, и как вы думаете, он повлияет на восприятие вашей песни, которая будет презентована в самое ближайшее время, на «Евровидении»?

Гасан: У нас авторская музыка вне жанров, мы просто стараемся интегрировать разные мотивы и стили в своё творчество. Главная задача была грамотно и стильно преподнести грув и энергию. Надеюсь, зрителям запомнится наш синтез.

- Учитывая ваше успешное выступление на Kënga Magjike, какие элементы из этого опыта вы хотите перенести на «Евровидение»? Как вы оцениваете разницу между этими двумя конкурсами?

Асаф: Разница в этих конкурсах как минимум в напряжении и стрессе. Мы ни в коем случае не хотим сказать, что что-то выше или ниже. Но, судя по рассказам артистов, которые были и там, и там, в чудесном албанском конкурсе все максимально расслаблены и успевают очень хорошо подружиться и отдохнуть вместе. Как минимум, мы были очень счастливы в Албании.

- «Евровидение» часто критикуют за политическую составляющую, когда страны голосуют не только за музыку, но и за политические симпатии. Как вы думаете, может ли это повлиять на восприятие вашего выступления, и как вы смотрите на политический контекст, в котором проходит конкурс?

Ариф: Нет, я не думаю, что «Евровидение» должно быть политически мотивированным. Это конкурс музыки, и именно музыка должна оставаться в центре внимания.

- Чем для вас является участие в «Евровидении»? Это в первую очередь шанс донести свою музыку до мира или возможность укрепить определенный музыкальный имидж Азербайджана на международной арене?

Гасан: В равной степени и то, и другое. Это шанс показать, как мы умеем сочинять и преподносить нашу музыку, а также представить нашу страну как кладезь современной музыки.

- Какую реакцию вы хотите вызвать у слушателей, когда они впервые услышат вашу конкурсную песню? Ожидаете, что это будет момент глубокого переживания или эмоционального всплеска?

Асаф: В случае с этой песней хочется, чтобы люди прочувствовали всю ту энергию, которая в песне есть, и энергию всей нашей команды, которая над ней работала. Я уверен, что всё это чувствуется.

- Что для вас важнее: «Евровидение» как конкуренция или как платформа для самовыражения и знакомства с новой аудиторией? Кого из уже известных участников конкурса вы считаете своими конкурентами?

Ариф: Я вижу «Евровидение», скорее, как платформу для самовыражения и знакомства с новой аудиторией. В этом смысле конкуренция для меня не главный аспект.

- Как вы считаете, чем ваше выступление на «Евровидении» будет отличаться от других азербайджанских представителей прошлых лет?

Гасан: Как по мне, у нас нестандартный стиль и более американская подача. У конкурсантов других лет было более европейское звучание, по крайней мере до 23-го года. Предыдущие два года были более лиричными. В этот раз у нас будет веселая вечеринка.

- В конкурсе будут участвовать артисты из самых разных стран с разным музыкальным бэкграундом. Как вы думаете, ваша смесь жанров будет выделяться среди других участников?

Асаф: Я более чем уверен, что мы умеем превращать песни в яркий мелодизм, которого так не хватает сегодня. Никакого самолюбия или самодовольства. Просто, как я и говорил, если речь идет о поп-музыке, мелодизм превыше всего, и, если стоят такие задачи, у нас всегда это получается. Мы умеем культурно заставить слушателя прокручивать мелодию в голове - только это секрет, никому не рассказывайте (улыбается).

- На «Евровидении» нужно быть оригинальным и уникальным или всё-таки оставить шанс массовому зрителю влюбиться в вашу музыку с первого прослушивания?

Ариф: Думаю, важно сочетать оба подхода: быть оригинальным, но при этом создавать музыку, которая сразу находит отклик у зрителей.

- Лично для вас, что важнее на конкурсе - покорить зрителей своими эмоциями или убедить жюри своей музыкальной зрелостью и качеством исполнения?

Гасан: У нас есть все шансы понравиться и зрителям, и жюри. Для нас в приоритете обе категории.

- Какой главный посыл или эмоцию вы хотите оставить у зрителей после вашего выступления на «Евровидении»? Как вы хотите, чтобы вас запомнили?

Асаф: Как бы это неправильно ни звучало, но я не особо люблю шоу на сцене в исполнении самих артистов. У нас уже был Джексон, и подобное переплюнуть невозможно, и никто с этим не поспорит. Поэтому танцам и пляскам я предпочитаю стадионные концерты инди-групп, которые просто выходят с классной песней вне зависимости от жанра и побуждают стадионы петь хором их песни. Нет никакой вызывающей одежды, нет шоу ради шоу, а есть просто артист, его песня и публика. Эта троица даст жару любому шоу. Это то, ради чего люди обретают крылья. Пусть нас запомнят как живых ребят, которые вышли с инструментами и исполнили классную мелодичную песню. Да, у нас были TuralTuranX, мы их безумно любим и уважаем, но мы покажем себя с другой стороны.

- Как вы оцениваете свои шансы на «Евровидении-2025»? Что для вас будет считаться успешным результатом на этом конкурсе?

Ариф: Мы уверены, что наша энергичная песня заставит всех танцевать! Для нас успех — это отклик зрителей и их связь с нашей музыкой.

- Какие ожидания у вас от конкурса в плане влияния на ваш международный имидж и карьеру после «Евровидения»?

Гасан: Я повторюсь, это хорошая возможность показать себя и творчество, получить признание поклонников и мотивацию продолжать творить, с гордостью представляя нашу страну на международной арене.

- После «Евровидения» планируете ли вы продолжить экспериментировать с музыкальными жанрами или будете развивать что-то более конкретное и ориентированное на широкую аудиторию? Кто ваш потенциальный слушатель и зритель?

Сафа: Наши песни для релизов после «Евровидения» уже готовы, и мы всё ещё творим в NoGenre, мы всё ещё в статусе Indie, и нам это нравится. И я напоминаю, что лично для меня Indie - это давно уже не жанр и не саунд, а статус артиста.

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