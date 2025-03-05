Президенты Азербайджана и Турции в формате видеосвязи приняли участие в церемонии открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

5 марта в Анкаре в формате видеосвязи состоялась церемония открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Затем было сделано совместное фото.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Выступивший на церемонии открытия министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал, что проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван, наряду с диверсификацией газоснабжения Нахчывана, также послужит повышению благосостояния населения как Нахчывана, так и Ыгдыра. Еще одной особенностью проекта является то, что в будущем трубопровод, максимальная пропускная способность которого сегодня составляет 730 млн кубометров, можно будет расширить.

Затем выступил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, который назвал проект газопровода Ыгдыр-Нахчыван еще одним символом братства Турции и Азербайджана. Министр поблагодарил глав государств за претворение в жизнь проекта газопровода Ыгдыр-Нахчыван, который обеспечит газом весь Нахчыван.

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На церемонии выступил Президент Азербайджана.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый Президент, дорогой брат.

Уважаемые участники церемонии.

Сегодня важный день в истории турецко-азербайджанской дружбы и братства – отмечается открытие газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Как здесь уже было сказано, полтора года назад мы вместе с уважаемым Президентом заложили в Нахчыване фундамент этого газопровода и уже участвуем в этой прекрасной церемонии.

Как вам известно, Нахчыван – древняя азербайджанская земля. Однако уже более века он отделен от основной части Азербайджана. Причиной этого является то, что через пять месяцев после падения Азербайджанской Демократической Республики в 1920 году советская власть отделила Западный Зангезур от Азербайджана и присоединила его к Армении. Тем самым была разорвана сухопутная связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой частью – Нахчываном. Эта несправедливость, которая длится уже более века, очень негативно сказалась на жизни наших соотечественников, проживающих в Нахчыване. В частности, как только началась Первая Карабахская война, Армения оккупировала Карабах, одновременно взяв в блокаду Нахчыван. В их планы входило оккупировать и Нахчыван. Но в то время мой отец Гейдар Алиев, как руководитель Нахчывана, не допустил этого, и все нахчыванцы мобилизовались на защиту Нахчывана, защитили родную землю и поставили оккупанта на место.

Одной из причин, по которой Нахчыван тогда не был оккупирован, также стали построенный в то время мост «Умид», соединяющий Нахчыван с Турцией, а также поступающая по нему помощь оттуда. Это внесло весомый вклад в защиту Нахчывана.

Сегодня две братские страны – Турция и Азербайджан реализуют гигантские проекты. Такие проекты нефте- и газопроводов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP, не только соединили наши страны, но и изменили энергетическую карту Евразии. Сегодня азербайджанский газ, транспортируемый через территорию Турции, обеспечивает энергетическую безопасность многих стран. В прошлом году экспорт азербайджанского газа достиг 25 миллиардов кубометров. Около половины этого объема экспортируется в Турцию, а кроме Турции – еще в 11 стран, 10 из которых – европейские. Закупая азербайджанский газ, они укрепляют свою энергетическую безопасность.

Проект, в открытии которого мы сегодня принимаем участие, обеспечит энергетическую безопасность Нахчывана. Газ из Азербайджана через территорию Турции будет транспортироваться в Нахчыван в виде своповых поставок, что избавит Нахчыван от этой проблемы.

Энергетические проекты, которые мы сообща претворяем в жизнь, в то же время позволили реализовать транспортные проекты. Сегодня железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, соединяющая Турцию с Азербайджаном, предоставляет огромные преимущества как для наших стран, так и в рамках более широкой географии. Эта транспортная линия имеет очень большое значение и приносит огромную пользу особенно для объединения тюркского мира, и, естественно, единство и братство между Турцией и Азербайджаном являются большим вкладом для всего тюркского мира.

Мой дорогой брат, уважаемый Президент играет огромную роль в объединении тюркского мира. Под его руководством в Турции достигнуты большие успехи и созданы новые возможности для более тесного единения тюркского мира. Азербайджан всегда придавал большое значение объединению тюркского мира и со своей стороны прилагал все усилия для обеспечения этого единства, для того, чтобы оно было вечным, а отношения строились на основе общих интересов и общности истории.

Сегодняшняя церемония еще раз наглядно демонстрирует турецко-азербайджанское единство, дружбу и братство. Уверен, что около 500 тысяч наших соотечественников, проживающих в Нахчыване, сегодня, в прекрасный месяц Рамазан отметят эту церемонию как праздник. От своего имени хотел бы выразить благодарность нашим товарищам, друзьям, которые приняли участие во всей этой работе. Строительные работы были выполнены за короткий срок, они длились чуть более года, и мы уже принимаем участие в этой прекрасной церемонии.

Еще раз сердечно поздравляю каждого из нас, Турцию и Азербайджан с этим замечательным событием и желаю нашим народам и государствам новых успехов. Спасибо.

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Затем на церемонии выступил Президент Турции.

Выступление

Президента Реджепа Тайипа Эрдогана

- Мой дорогой брат Президент Ильхам Алиев.

Уважаемые министры, уважаемые гости.

Приветствую вас с искренними чувствами и любовью.

Хочу особо выразить чувство огромного удовлетворения тем, что принимаю в Турции моего брата Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева. Говорю ему и дорогой делегации «Добро пожаловать в нашу Анкару!».

Здесь сейчас находятся рабочие и инженеры, внесшие свой вклад в эти работы. Иншаллах, после завершения выступлений мы сфотографируемся с ними отдельно для Турции и Азербайджана.

В лице моего дорогого брата и делегации сердечно поздравляю азербайджанский народ с благословенным месяцем Рамазан. Братские связи Турции и Азербайджана развиваются в свете изречения «Одна нация, два государства» во всех областях – от обороны до торговли. Одним из важных направлений взаимодействия наших стран, безусловно, является энергетическая сфера, где реализовано множество совместных проектов. Благодаря реализации таких проектов, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который многие считали несбыточной мечтой, разработка месторождения «Шахдениз» и ввод в эксплуатацию газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, энергетическое сотрудничество Турции и Азербайджана вышло на новый уровень. Мы переживаем радость поставок больших объемов азербайджанского газа в Европу посредством газопровода TANAP, пролегающего через Анатолию. Турция всецело солидарна с братским Азербайджаном в вопросе реализации стратегически значимых энергетических проектов.

Сегодня я рад участвовать вместе с моим братом Ильхамом Алиевым в открытии проекта, который станет новым звеном сотрудничества двух стран. Газопровод Ыгдыр-Нахчыван, который мы через некоторое время откроем, дополнит наши предыдущие стратегические инициативы в энергетической сфере, а также станет символом неразрывности судеб Турции и Нахчывана. 80-километровый газопровод, построенный компанией BOTAŞ, рассчитан на поставку до 2 млн кубометров газа в сутки. С вводом в эксплуатацию газопровода Ыгдыр-Нахчыван будет обеспечена энергетическая безопасность Нахчывана на период не менее 30 лет. Таким образом, этот проект, который на протяжении многих лет будет обеспечивать энергетическую безопасность Нахчывана, принесет пользу нашим странам.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что Турция и Азербайджан выступают в поддержку стабильности, сотрудничества и процветания в регионе. Наши страны хотят только мира, сотрудничества, общего развития. С этой целью до сегодняшнего дня было предпринято большое количество шагов в направлении мира и регионального развития. Мы на деле продемонстрировали свою искренность и полны решимости и далее реализовывать совместные проекты, нацеленные на мир и процветание.

Турция будет и далее оказывать посильную поддержку Азербайджану. Как в период землетрясений 6 февраля 2023 года мы почувствовали поддержку Азербайджана, так и мы готовы прийти на помощь по первому зову наших братьев. Иншаллах, мы продолжим этот процесс, усилив связи с Нахчываном в области электроэнергетики.

Верю, что сегодняшняя церемония еще более укрепит турецко-азербайджанское братство. Поздравляю всех, кто внес вклад в реализацию этого важного проекта, - все структуры, рабочих, инженеров. Пусть наше единство, солидарность, любовь волею Всевышнего будут вечными. Желаю, чтобы этот проект принес пользу всему региону.

От себя лично, от имени моей семьи и моего народа выражаю моему брату Ильхаму благодарность за визит.

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После выступлений состоялось открытие в формате видеосвязи газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов братской страны Алпарслан Байрактар ввели в действие газопровод в Ыгдыре.

В заключение было сделано фото на память.