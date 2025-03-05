Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин с 8 Марта - Международным женским днем.

В поздравлении главы государства говорится:

"Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов в делах.

Азербайджанские женщины во все времена были духовной опорой нашего общества, всегда жили высокими идеалами. Нашим благородным и прекрасным матерям принадлежат исключительные заслуги в достойном сохранении до сегодняшнего дня наших многовековых культурно-нравственных ценностей. Своей сильной волей, патриотизмом и самоотверженностью они оставили неизгладимый след в летописи борьбы родного края.

Предоставление азербайджанским женщинам избирательного права раньше, чем женщинам в ряде развитых стран мира, является одним из примечательных фактов нашей новейшей истории. Среди женщин мусульманского Востока им принадлежат первые шаги в самых различных областях культуры, науки, образования и здравоохранения, что является результатом их высокого творческого потенциала. Заслуживает одобрения, что наши современные молодые женщины питают уважение к этим традициям, достойно берегут принцип духовной преемственности поколений, успешно продолжают путь своих предшественниц – просветительниц, представительниц интеллигенции.

За минувший период наши женщины, принимая активное участие в процессе строительства национального государства, усердно трудясь во всех сферах, осуществляли полноценную и эффективную деятельность во имя наращивания могущества нашей Родины, повышения благосостояния народа, добились значительных успехов в социально-экономическом и культурном развитии.

Наши женщины, демонстрирующие глубокую преданность священным семейным ценностям, обладают большим авторитетом в общественной жизни страны. Уверен, что они и впредь будут прилагать все усилия для того, чтобы молодое поколение росло в духе преданности Родине и национальным идеалам, а также внесут новый вклад в обогащение духовной атмосферы общества.

Дорогие женщины!

С праздником!"