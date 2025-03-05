Выжившая в авиакатастрофе Айдан Рахимли: Очень тяжело терять коллег - ВИДЕО

Стюардесса AZAL, кавалер ордена "Рашадат" Айдан Рахимли, которая выжила в авиакатастрофе вблизи Актау, выступила на мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 Марта в рамках года "Конституции и суверенитета".

Как передает Report, она заявила, что тот факт, что она выжила при крушении самолета, является чудом.

А.Рахимли подчеркнула, что жизнь дала ей второй шанс: "Иногда в жизни мы проходим через неожиданные испытания. Очень тяжело терять коллег, с которыми работал вместе".

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря прошлого года вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.

По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Калянинову, Хокюме Джалил гызы Алиевой посмертно присвоено звание Национального героя Азербайджана. Выжившие члены экипажа Зульфигар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рахимли награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.