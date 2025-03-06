 Мехрибан Алиева посетила Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Мехрибан Алиева посетила Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы

First News Media20:41 - 06 / 03 / 2025
Мехрибан Алиева посетила Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы

6 марта в рамках поездки в Гянджу Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, директор Гянджинской городской объединенной больницы Илькин Исмаилов проинформировал о Перинатальном центре, который оказывает услуги жителям Гянджи и прилегающих регионов.

Было отмечено, что Перинатальный центр – это медицинское учреждение, оказывающее квалифицированную диагностическую, консультативную и лечебную помощь женщинам, готовящимся стать матерями, и новорожденным.

В ходе ознакомления с условиями в медицинском учреждении в дар от Фонда Гейдара Алиева Перинатальному центру были переданы кювезы и аппарат ультразвукового исследования.

Во время посещения новорожденных матерям также были вручены подарки Фонда.

Отметим, что одним из приоритетных направлений деятельности Фонда Гейдара Алиева является сфера здравоохранения. Такие проекты Фонда, как «Самая высокая забота о детях, страдающих диабетом», «Во имя жизни без талассемии», «Реконструкция и строительство медицинских учреждений», многие благотворительные акции являются существенной поддержкой сфере здравоохранения. В Баку и регионах строятся современные медицинские учреждения, которые оснащаются новейшим медицинским оборудованием.

Поделиться:
292

Актуально

Xроника

Ознакомление с текущим состоянием мечетей Шаха Аббаса и Гусейния в городе Гянджа ...

Общество

Сотрудники спецпредставительства Президента попали в ДТП на дороге Агдам – ...

Xроника

Мехрибан Алиева совершила поездку в город Гянджа

Армения

Фонд Возрождения Карабаха и «AmCham Азербайджан» провели встречу на тему ...

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась кадрами поездки в Гянджу - ВИДЕО

Мехрибан Алиева посетила Русскую православную церковь Александра Невского в Гяндже

Ознакомление с текущим состоянием мечетей Шаха Аббаса и Гусейния в городе Гянджа - ФОТО

Мехрибан Алиева посетила Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев принял президента футбольного клуба «Барселона» - ФОТО

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с «Од чершенбеси» - ФОТО

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию - ФОТО

Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества D-8

Последние новости

Давид Аллахвердян: Со мной обращались гуманно, хорошо, за что я благодарен

Сегодня, 00:00

Уиткофф: США и Украина в Саудовской Аравии обсудят шестимесячное перемирие

06 / 03 / 2025, 23:40

Обвиняемый Гарик Мартиросян признался в ряде фактов в ходе суда в Баку

06 / 03 / 2025, 23:20

Мехрибан Алиева поделилась кадрами поездки в Гянджу - ВИДЕО

06 / 03 / 2025, 23:00

Давит Манукян: Оружие, найденное в моей квартире в Ханкенди, зарегистрировано в Управлении полиции в Армении

06 / 03 / 2025, 22:40

Сотрудники спецпредставительства Президента попали в ДТП на дороге Агдам – Физули: есть погибший - ОБНОВЛЕНО

06 / 03 / 2025, 22:20

Известного иранского певца выпороли за песню в защиту женщин

06 / 03 / 2025, 22:00

На заседании суда по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в преступлениях против Азербайджана, начался этап изучения документов - ФОТО

06 / 03 / 2025, 21:40

Мехрибан Алиева посетила Русскую православную церковь Александра Невского в Гяндже

06 / 03 / 2025, 21:03

The Jerusalem Post о цитировании Президентом Ирана стихотворения на азербайджанском языке

06 / 03 / 2025, 21:00

Ознакомление с текущим состоянием мечетей Шаха Аббаса и Гусейния в городе Гянджа - ФОТО

06 / 03 / 2025, 20:46

Мехрибан Алиева посетила Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы

06 / 03 / 2025, 20:41

На ряде столичных дорог затруднено движение транспорта - ОБНОВЛЕНО

06 / 03 / 2025, 20:20

Мехрибан Алиева ознакомилась с проектом Гянджинского мемориального комплекса - ФОТО

06 / 03 / 2025, 20:00

Мехрибан Алиева посетила ясли-детский сад номер 40 в Гяндже - ФОТО

06 / 03 / 2025, 19:48

Мехрибан Алиева ознакомилась с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в Гянджинской городской полной средней школе номер 37

06 / 03 / 2025, 19:40

Мехрибан Алиева совершила поездку в город Гянджа

06 / 03 / 2025, 19:35

По маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены дополнительные ж/д рейсы

06 / 03 / 2025, 19:30

В Гяндже огонь из жилого дома перекинулся на более чем 10 квартир - ФОТО

06 / 03 / 2025, 19:15

Министр: Количество научных статей, опубликованных в престижных изданиях, удвоилось по сравнению с 2022 годом

06 / 03 / 2025, 18:45
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55