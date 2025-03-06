Мехрибан Алиева посетила Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы

6 марта в рамках поездки в Гянджу Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Перинатальный центр Гянджинской городской объединенной больницы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, директор Гянджинской городской объединенной больницы Илькин Исмаилов проинформировал о Перинатальном центре, который оказывает услуги жителям Гянджи и прилегающих регионов.

Было отмечено, что Перинатальный центр – это медицинское учреждение, оказывающее квалифицированную диагностическую, консультативную и лечебную помощь женщинам, готовящимся стать матерями, и новорожденным.

В ходе ознакомления с условиями в медицинском учреждении в дар от Фонда Гейдара Алиева Перинатальному центру были переданы кювезы и аппарат ультразвукового исследования.

Во время посещения новорожденных матерям также были вручены подарки Фонда.

Отметим, что одним из приоритетных направлений деятельности Фонда Гейдара Алиева является сфера здравоохранения. Такие проекты Фонда, как «Самая высокая забота о детях, страдающих диабетом», «Во имя жизни без талассемии», «Реконструкция и строительство медицинских учреждений», многие благотворительные акции являются существенной поддержкой сфере здравоохранения. В Баку и регионах строятся современные медицинские учреждения, которые оснащаются новейшим медицинским оборудованием.