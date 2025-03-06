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Мехрибан Алиева посетила Русскую православную церковь Александра Невского в Гяндже

First News Media21:03 - 06 / 03 / 2025
Мехрибан Алиева посетила Русскую православную церковь Александра Невского в Гяндже

Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Русскую православную церковь Александра Невского в Гяндже.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, настоятель церкви Варфоломей Денис Сотников проинформировал об истории храма.

Было отмечено, что Русская православная церковь была возведена в 1887 году. Храм построен из кирпича в византийском стиле на пожертвования как местных православных, так и мусульман. В течение сорока четырех лет он действовал как молитвенный дом, а в 1931 году был закрыт советским правительством. Храм, который в 1935-1938 годах был музеем, позднее использовался как склад. В 1946 году здание было возвращено Русской православной церкви и вновь распахнуло двери для верующих.

До наших дней сохранились различные иконы в ее древнем интерьере. Среди них можно особо отметить иконы святого князя Александра Невского и святой Марии Магдалины.

В 1997 году было отмечено 110-летие основания церкви. Она была отремонтирована в 2017 году по случаю 130-летия основания.

Было подчеркнуто, что этот исторический памятник, являющийся одной из древнейших действующих православных церквей в Азербайджане, нуждается в проведении ряда дополнительных ремонтных работ.

Отметим, что в нашей многонациональной, многоконфессиональной стране защита историко-культурного наследия, национально-духовных ценностей, в том числе реставрация и охрана мест поклонения и памятников материальной культуры, постоянно находятся в центре внимания Азербайджанского государства. Президент Ильхам Алиев демонстрирует миру образцовый опыт Азербайджана в государственно-религиозных отношениях, последовательно оказывая материальную и моральную поддержку религиозным общинам, их руководителям. Фонд Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой реализует многочисленные проекты по укреплению межконфессионального диалога и сотрудничества, ремонтирует, реставрирует мечети, церкви и синагоги в нашей стране, в том числе на освобожденных от оккупации территориях.

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