В Бардинском районе будут капитально отремонтированы автодороги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о капитальном ремонте автомобильных дорог Амирли-Ханагалы-Угурбейли и Алпоут-Гараюсифли-Тумаслы Бардинского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана на капитальный ремонт дорог, соединяющих 11 населенных пунктов с населением 15 тыс. человек, будет выделено 1,5 млн манатов.