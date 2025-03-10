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Президент Азербайджана утвердил изменения в Жилищном кодексе

First News Media14:31 - Сегодня
Президент Азербайджана утвердил изменения в Жилищном кодексе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Жилищный кодекс.

Как сообщает Report, согласно изменениям, граждане Азербайджана смогут только один раз встать на учет как нуждающиеся в жилплощади для получения жилья из государственного жилищного фонда на основании договора социальной аренды.

Напомним, что согласно статье 48 Кодекса, жилые помещения из государственного или муниципального жилищного фонда предоставляются малообеспеченным гражданам, признанным нуждающимися в жилье.

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