Состоялась церемония официальной встречи Президента Северной Македонии Горданы Силяновска-Давковой - ФОТО

11 марта в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Северная Македония Горданы Силяновска-Давковой, находящейся с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Северной Македонии был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Северной Македонии Гордану Силяновска-Давкову.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Северной Македонии.

Прозвучали государственные гимны Республики Северная Македония и Азербайджанской Республики.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Северной Македонии Горданой Сильяновска-Давковой.

Главы государств сфотографировались для официального фото.