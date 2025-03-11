Состоялась церемония официальной встречи Президента Северной Македонии Горданы Силяновска-Давковой - ФОТО
11 марта в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Республики Северная Македония Горданы Силяновска-Давковой, находящейся с официальным визитом в Азербайджанской Республике.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Северной Македонии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Северной Македонии Гордану Силяновска-Давкову.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Северной Македонии.
Прозвучали государственные гимны Республики Северная Македония и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Северной Македонии Горданой Сильяновска-Давковой.
Главы государств сфотографировались для официального фото.