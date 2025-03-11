«Барселона» обыграла «Бенфику» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов - ВИДЕО

Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались каталонская «Барселона» и лиссабонская «Бенфика».

Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Встречу обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье.

«Барселона» выиграла матч со счётом 3:1.

По итогам двухматчевого противостояния «каталонцы» одержали победу со счётом 4:1 и вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, отличился полузащитник «Барселоны» Рафинья.

На 13-й минуте Николас Отаменди сравнял счёт.

На 27-й минуте Ламин Ямаль вывел хозяев вперёд.

На 42-й минуте Рафинья оформил дубль.

Напомним, «Бенфика» принимала участие в стыковых встречах, в которых обыграла французский «Монако». «Барселона» напрямую вышла в 1/8 финала после общего этапа Лиги чемпионов. Первый матч этих соперников на стадии 1/8 финала завершился победой испанского клуба со счётом 1:0.

Источник: «Чемпионат»