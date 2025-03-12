Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о внесении изменений в Указ от 29 августа 2013 года №973 «О повышении размеров социальных пособий» и Указ от 10 декабря 2018 года №387 «Об обеспечении деятельности Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST)».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Согласно документу, утвержден перечень услуг, предоставляемых в центрах DOST. В этих центрах оказываются 139 услуг в 12 различных сферах.