Незаконная вырубка деревьев нанесла ущерб на сумму 381 тыс. манатов

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности в ходе контрольных мероприятий, проведенных за последние 10 дней, выявили факты незаконной вырубки зеленых насаждений на административных территориях городов Баку и Сумгайыт, а также Абшеронского, Сальянского и Гейчайского районов.

В ходе расследования было установлено, что в результате вырубки зеленых насаждений на ряде территорий окружающей среде был причинен ущерб в размере 381 000 манатов.

К этим территориям относятся участок Института генетических ресурсов Национальной Академии наук Азербайджана, расположенный по адресу: проспект Азадлыг, 191; территория, принадлежащая компании City Life на улице Ибрагима Абилова в Ясамальском районе; территория, принадлежащая компании Pilot-16 на улице братьев Новрузовых в Насиминском районе; территория, расположенная по адресу: Бинагадинский район, улица А. Кунанбаева, 1B; территория перед старым Домом культуры в селе Маштага; территория компании Term по адресу: город Сумгайыт, улица Баку, 37; территория, расположенная по адресу: Абшеронский район, поселке Мехдиабад, улица 28 Мая; территория в поселке Хокмали Абшеронского района; участок на 22-м километре шоссе Баку-Шамаха, а также административные территории муниципалитета Гарачала Сальянского и села Гараязи Гейчайского районов.

В Госслужбе отметили, что по каждому факту рассчитывается сумма ущерба, нанесенного зеленым насаждениям, и поскольку выявленные нарушения содержат признаки состава преступления, собранные материалы подготавливаются для передачи в правоохранительные органы с целью дачи им правовой оценки.