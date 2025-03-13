Шарль Мишель: Мы должны стараться обращать внимание на вызовы

Мы старались помочь Украине в войне с Россией.

Об этом заявил бывший президент Совета Евросоюза Шарль Мишель, выступая на панели «Геополитические изменения: ответственное партнерство против соперничества» в рамках XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности».

«Мы оказали полную поддержку Украине и считаем, что так и должно было быть», - сказал он.

Мишель также отметил, что ЕС усмотрел в этом возможность, чтобы взять судьбу в свои руки: «Мы должны стараться обращать внимание на вызовы, строить свое будущее на основе этого, учитывая формирование многополярного мира».

В ответ на это заявление Шарля Мишеля бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили отметил, что когда Россия вторглась в Грузию, ЕС не вмешался, отдав предпочтение мирным средствам воздействия.