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Помощник Президента АР: Важна многосторонняя дипломатия, и Азербайджан следует этому пути

Ялчин Алиев14:45 - Сегодня
Помощник Президента АР: Важна многосторонняя дипломатия, и Азербайджан следует этому пути

Мы внимательно отслеживаем все процессы и видим, что происходит поляризация.

Об этом заявил помощник Президента АР – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем выступлении на панели «Геополитические изменения: ответственное партнерство против соперничества» в рамках XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности».

Он подчеркнул, что в данном контексте важна многосторонняя дипломатия, и Азербайджан следует этому пути.

«Мы также наблюдаем столкновение Запада с Востоком, это - битва гигантов. Азербайджан всегда был сторонником недопущения столкновений, но в нашем регионе в результате нарушения международного права произошел конфликт. Восстановив свою территориальную целостность, Азербайджан создал новый статус-кво», - сказал помощник Президента.

Он подчеркнул, что сейчас между Азербайджаном и Арменией продолжаются мирные переговоры: «Мы ожидаем от Армении изменения Конституции. Армения не должна иметь притязаний к Азербайджану, и для этого она должна произвести конституционные изменения. Вооружение Армении со стороны внешних сил имеет цель оторвать эту страну от региона».

Говоря о многосторонности, Хикмет Гаджиев подчеркнул, что в Азербайджане в этом плане рассматривается концепция объединения регионов.

«Мы объединяем разные регионы и не ждем от других извне, пока они урегулируют свои отношения. В случае с Арменией мы вынуждены были принять силовые меры. В случае с тюркским миром - это новая реальность в этом регионе, у нас общая история, язык, ресурсы. Это может служить примером для других. Наша концепция состоит в том, что мы находимся на маршруте Среднего коридора, Каспий нас не разъединяет, а объединяет. Посредством своей энергетической концепции Азербайджан во имя общих интересов пытается объединить 4 моря - Каспийское, Черное, Средиземное и Адриатическое. Балканы расположены далеко от Азербайджана, но с помощью энергопроектов мы объединяем регионы», - заявил помощник Президента Азербайджана.

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