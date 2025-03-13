Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Международного энергетического агентства - ФОТО

13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля.

Сначала глава государства вручил Фатиху Биролю орден «Достлуг».

Фатих Бироль награжден этим орденом за поддержку председательства Азербайджана на СОР29 и плодотворное сотрудничество в продвижении его инициатив, связанных с глобальным изменением климата.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Фатиха Бироля за сотрудничество с нашей страной и поддержку, оказанную на СОР29.

Фатих Бироль, в свою очередь, сказал, что очень гордится награждением орденом «Достлуг».

Он подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и является надежным партнером.

Поздравив с результатами, достигнутыми на СОР29, Фатих Бироль сказал, что на этом мероприятии был проведен очень сложный процесс переговоров, отметил, что были достигнуты хорошие результаты, связанные с климатической повесткой дня.

Фатих Бироль выразил благодарность за приглашение на XII Глобальный Бакинский форум и оценил это мероприятие как важную площадку для обсуждения актуальных вопросов международного уровня. Он поделился своими мыслями о возможностях сотрудничества с Форумом и в будущем.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по глобальным энергетическим вопросам.