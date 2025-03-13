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Тедрос Гебрейесус: Выход США из ВОЗ скажется на состоянии социальной сферы и здравоохранения

Ялчин Алиев16:45 - Сегодня
Тедрос Гебрейесус: Выход США из ВОЗ скажется на состоянии социальной сферы и здравоохранения

Выход США из Всемирной организации здравоохранения - это потеря, поскольку они погашали 30% взносов.

Об этом на панели на тему «Пересмотр мультилатерализма для многополярного мира» в рамках XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности» заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Выход США скажется на состоянии социальной сферы и здравоохранения, например, на борьбе со СПИДом в мире, малярией в Африке», - сказал он.

Глава ВОЗ также отметил, что в Африке наблюдается серьезный кризис и с туберкулезом.

«Нам придется остановить работу 700 лабораторий, что прервет исследования и приведет к смертям. Кроме того, выход США также повлияет на положение с полиомиелитом и другими болезнями. Если перерыв с финансированием со стороны Соединенных Штатов продолжится, то только в этом году 15 млн людей заболеют малярией, 107 тысяч людей умрет, под вопросом также окажется судьба более 10 млн больных СПИДом. Мы просим администрацию США продолжить финансирование хотя бы до тех пор, пока не будут найдены другие источники», - заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гендиректор Всемирной организации также заявил, что если США хотят реформирования ВОЗ, то организация тоже к этому готова.

«Если это главный вопрос, то пусть примут участие в этом реформировании. Второй вопрос – это финансирование. Мы тоже хотим увеличения ресурсов, и в этом наши позиции с США совпадают, то есть, мы тоже желаем, чтобы число доноров расширилось, что приведет к уменьшению расходов традиционных доноров во главе с Соединенными Штатами. Третье - если США считают, что кто-то на нас влияет, например, Россия или Китай, то это ошибка. Мы поддержали Украину и стараемся убедить США в том, что им самим выгодно оставаться членами ВОЗ», - резюмировал глава организации.

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