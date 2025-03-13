Экс-глава МИД Испании Ана Паласио: Мы хотим, чтобы мнение остального мира тоже учитывалось

Сегодня полюса расположены в трех местах - США, России и Китае.

Об этом заявила экс-глава МИД Испании Ана Паласио на панели «Пересмотр мультилатерализма для многополярного мира» в рамках XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности».

«А как быть остальному миру? Ведь он больше этих трех стран, и мы хотим, чтобы мнение остального мира тоже учитывалось. Это поможет сделать мир более справедливым. Китай сегодня играет важную роль, а также думаю, мы сможем найти общие точки с США», - сказала она.