Амр Муса: В системе Совбеза ООН первая проблема – злоупотребление правом вето

В своем выступлении на панели «Пересмотр мультилатерализма для многополярного мира» в рамках XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности» бывший генсек Лиги арабских государств, экс-глава МИД Египта Амр Муса обозначил проблемы в системе Совбеза ООН.

«Первая проблема - это злоупотребление правом вето, которое все еще остается в силе, вторая - двойные стандарты и третья - давление. Эти компоненты ведут мир к пропасти, и система международных отношений должна избавиться от них», - сказал он.

Бывший глава МИД Египта также подчеркнул, что в противном случае мир придет к краху.