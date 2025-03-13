Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию

13 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекку Гринспен.

Ребекка Гринспен поздравила главу нашего государства с проведением COP29 в Азербайджане на высоком уровне и достижением на этом мероприятии очень важных результатов.

В ходе беседы было затронуто значение XII Глобального Бакинского форума Международного центра Низами Гянджеви, подчеркнута большая роль этого мероприятия в обсуждении важных международных вопросов.

На встрече было выражено удовлетворение успешным сотрудничеством нашей страны со структурами ООН, отмечены добровольные финансовые взносы Азербайджана в деятельность институтов ООН.

Было сообщено, что в 2026 году наша страна примет Всемирный форум городов, были высоко оценены достижения Азербайджана в области Целей устойчивого развития.