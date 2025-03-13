Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума - ФОТО

13 марта в Баку, во Дворце «Гюлистан», под патронатом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева начал работу XII Глобальный Бакинский форум на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности», организованный Международным центром Низами Гянджеви.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия Форума принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Сначала было сделано фото на память.

Глава государства выступил на церемонии открытия.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Доброе утро, дамы и господа!

Добро пожаловать в Баку.

Приветствую всех гостей ежегодного Глобального Бакинского форума. Прежде всего, я хотел бы выразить вам свою благодарность за то, что вы с нами. Я также хотел бы поздравить Международный центр Низами Гянджеви за превосходную работу в течение последних лет и организацию столь важного международного мероприятия.

Мы очень гордимся тем, что Бакинский глобальный форум стал одной из ведущих международных площадок для решения важных вопросов глобальной повестки дня.

Вчера я встречался с членами правления. Сегодня я хотел бы сказать, что мы действительно очень благодарны всем членам Центра, его правлению и сопредседателям госпоже Фрейберге и господину Серагельдину за их вклад в поистине грандиозное преобразование Центра и его всемирную деятельность. Я также хотел бы сказать, что мы были очень рады видеть активное участие членов Международного центра Низами Гянджеви в работе COP29, которая состоялась в ноябре прошлого года в Азербайджане. Несколько членов Центра вошли в состав Консультативного комитета. Центр провел 16 панельных дискуссий – фактически выступил их организатором и принимающей стороной – и принял участие в еще большем количестве панельных дискуссий со своим павильоном. Так что это действительно был большой вклад в успех COP29. Это было главное международное событие прошлого года в Азербайджане.

Мы действительно очень гордимся тем, что были выбраны единогласным решением почти 200 стран. Это было знаком уважения, доверия к нам, а также высокой оценки нашей деятельности по зеленому переходу. Несмотря на то, что мы богаты ископаемым топливом, наша цель — сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии. Сегодня уже полностью решено, что в ближайшие годы мощности Азербайджана по производству возобновляемой энергии практически сравняются с выработкой электроэнергии из ископаемого топлива. На сегодняшний день установленная мощность производства электроэнергии в Азербайджане составляет 8 гигаватт. К 2030 году у нас будет 6,5 гигаватт дополнительной установленной мощности энергии за счет возобновляемых источников энергии — в первую очередь солнца и ветра, а также гидроэнергии, в основном на освобожденных территориях Азербайджана. Таким образом, мы почти удвоим наш нынешний потенциал. И это позволит нам стать экспортером не только нефти и газа, но и зеленой энергии. Эти цифры абсолютно реалистичны. Они основаны на уже подписанных контрактах и меморандумах о намерении. И мы уже видим реализацию этих проектов. Поэтому решение организовать COP29 в Азербайджане, я думаю, также было обусловлено этим очень ответственным подходом Азербайджана к своим энергетическим ресурсам.

Еще раз хочу подчеркнуть, что страна не испытывает дефицита энергоносителей. Напротив, сегодня Азербайджан обеспечивает энергетическую безопасность более десятка стран. Двенадцать из них являются получателями азербайджанского природного газа. Десять из двенадцати — европейские страны. Поэтому не случайно Еврокомиссия назвала Азербайджан надежным партнером, а также общеевропейским поставщиком энергии. Таким образом, сегодня нефть и газ из Азербайджана действительно вносят большие изменения в энергетическую безопасность и фактически укрепляют энергетическую безопасность многих стран. А когда мы добавим к этому наши зеленые источники энергии вместе с новым энергетическим кабелем, который протянется от Азербайджана до Европы, частично по дну Черного моря, это станет еще одним проявлением нашей ответственности и тесных партнерских отношений со многими странами. Потому что недостаточно иметь только энергетические ресурсы. У вас должны быть хорошие отношения с вашими соседями и соседями ваших соседей, чтобы иметь возможность реализовывать проекты в области энергетики, безопасности и транспортной связанности.

Говоря о транспортной связанности, я хотел бы сказать, что ввиду недавних геополитических изменений объем грузоперевозок через Азербайджан резко вырос. И мы хорошо к этому подготовлены, потому что уже сделали домашнюю работу. И теперь нам просто нужно расширить пропускную способность нашего морского порта, нашу железнодорожную инфраструктуру, чтобы иметь возможность принимать все грузы, которые в последние годы направлялись в Азербайджан. Так что это, конечно, увеличивает геополитическую значимость нашего региона, региона Южного Кавказа, где мы все еще работаем над достижением мира.

Что еще я могу сказать о COP? Во-первых, это было очень серьезное испытание, потому что нам нужно было организовать это мероприятие менее чем за год. Обычно странам дается два года на подготовку. И это было успешно сделано на основе единогласного мнения.

Во-вторых, нам нужно было добиться результатов. И здесь нам помогла наша диверсифицированная внешняя политика. Потому что в течение четырех лет мы председательствовали в Движении неприсоединения, организации, объединяющей 120 стран, и активно поддерживали государства-члены в различных ситуациях, в том числе во время COVID, предоставив гуманитарную и финансовую помощь более чем 80 странам. В то же время мы поддерживали активные отношения с нашими европейскими партнерами. В этом плане нашу роль можно сравнить с наведением мостов между Глобальным Югом и Глобальным Севером. И я думаю, что мы достигли успеха, потому что во время COP29 было нелегко договориться по многим существенным вопросам.

И одним из переломных моментов, одним из достижений стал консенсус по статье 6 Парижского соглашения, которая была камнем преткновения на протяжении более 10 лет. На протяжении более 10 лет стороны не могли прийти к соглашению по этому вопросу. Но здесь нам удалось достичь консенсуса и сделать углеродный рынок функциональным. Таким образом, это имеет важное значение для дальнейшего развития процесса.

Еще одним важным достижением стало то, что на COP29 в Баку нам удалось увеличить финансирование проектов в области возобновляемых источников энергии с первоначальных 100 миллиардов до 300 миллиардов долларов США. Да, мы знаем, что некоторые страны не были полностью удовлетворены этим. Они ожидали еще большего увеличения. Но я думаю, что то, что нам удалось сделать, чтобы утроить финансирование, следует оценить по достоинству. Поэтому COP29 в Баку назвали «Бакинским прорывом», и это важное наследие.

Также я хотел бы сказать, что, к сожалению, это глобальное международное событие сопровождалось проведением разного рода кампаний в некоторых западных СМИ, которые Президент Трамп называет фейковыми, и я полностью с ним согласен. Это кампании, направленные на дискредитацию Азербайджана, шантажирование нас, распространение слухов и различной дезинформации. Нас обвинили в том, что мы являемся страной, добывающей нефть и газ. Но до нас было несколько стран, в том числе европейских, у которых тоже есть нефть и газ. Однако так называемые СМИ это проигнорировали. Например, объем добычи нефти в Азербайджане в 10 раз меньше, чем в Канаде. А наш вклад в мировые выбросы газов составляет всего 0,1 процента. И мы знаем, кто вносит наибольший вклад в глобальные выбросы газов. Но, тем не менее, регулярно, иногда более десятка статей в день публиковалось, чтобы представить Азербайджан как «нефтяное государство». Утверждалось, что Азербайджан, как страна, не заслуживает проведения события глобального, международного уровня. И все это генерировалось из нескольких центров, фактически из двух: один из них находился в Госдепартаменте США, а такие фейковые издания, как Washington Post, New York Times, Politico, Newsweek и Associated Press, просто выполняли указания Госдепартамента США.

Вторым источником была администрация президента Франции господина Макрона, откуда фальшивые новости поступали через издания Le Monde, Figaro и т.д. Таким образом, это была скоординированная кампания шантажа и клеветы, направленная на бойкот COP29.

Причины могут быть разными. Но одна из них заключалась в неспособности навязать нам свою волю. Они безуспешно пытались изменить нашу политику, направленную на полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. И не могли смириться с тем, что здесь, на Кавказе, есть страна, которая следует своим национальным интересам и не берет «под козырек» перед так называемыми «господами». К сожалению, правительство Франции пошло еще дальше, выступив за то, чтобы многие страны бойкотировали COP29. У нас есть достоверная информация от мировых лидеров, которые присутствовали на COP29 и информировали нас об этом, а также от тех, кто не приехал, но передал сообщение о том, что лично президент Франции агитировал против COP29.

Так что это своего рода политика, которая никому не делает чести. Но, несмотря на это, у нас было большое представительство. Было зарегистрировано 77 тысяч участников из 197 стран, в том числе 70 глав государств и правительств. Единственной страной, бойкотировавшей COP29, была Армения.

Что касается армяно-азербайджанского процесса, мы не можем забыть и не забудем годы оккупации и страдания азербайджанского народа, причиненные армянской оккупацией и агрессией. И те, кто посещает освобожденные территории, могут увидеть уровень варварства. Итак, все наши города лежат в руинах. Теперь мы их восстанавливаем. Они все сровняли с землей, и это был преднамеренный урбицид наших сел, городов, нашего религиозного и исторического наследия. Таким образом было разрушено 65 мечетей. А те из них, что были разрушены наполовину, использовались в качестве хлева для свиней и коров. Чтобы оскорбить чувства не только азербайджанцев, но и всех мусульман мира. Мы этого не забудем.

Мы не забудем Ходжалинский геноцид, в результате которого армяне убили 613 невинных людей, в том числе более 100 женщин и 60 детей. Но в то же время мы должны смотреть в будущее. Нам нужен мир на Южном Кавказе, и именно поэтому Азербайджан стал инициатором мирного процесса. Собственно, Азербайджан даже является автором проекта мирного соглашения, который сегодня обсуждается между Азербайджаном и Арменией и в основном согласован. То есть большинство пунктов соглашения уже согласованы.

Наша борьба была борьбой за справедливость, за международное право, за наше достоинство. Мы выполнили резолюции Совета Безопасности ООН, которые оставались на бумаге 27 лет и оставались бы еще 27 лет, если бы мы не освободили нашу землю силой. Здесь, кстати, очень важно отметить, что иногда для достижения мира и восстановления справедливости приходится применять силу. И сегодня мы видим это. Мы видим, как Евросоюз пытается изменить свою политику в сторону наращивания мощного военного потенциала. Мы видим, как другие страны сосредотачивают свои силы на наращивании военного потенциала и инфраструктуры. Мы делаем это уже как минимум 20 лет, с 2005 года, и создали сильную армию, которая освободила нашу территорию и покончила с сепаратизмом и сепаратистами. Поэтому сегодня полное восстановление территориальной целостности и суверенитета – это не только проявление сильной воли азербайджанского народа, но и демонстрация международной справедливости. При этом, конечно, у нас, как я уже сказал, хорошая память. Мы все помним, как вело себя нынешнее правительство Армении до Второй Карабахской войны. Мы все помним заявления армянского лидера, который сказал, что «Карабах — это Армения», и это было сказано в Ханкенди. Мы все помним, как он вел себя в оккупированном городе Шуша. Вы можете найти это в интернете. Очень интересное видео.

Сегодня некоторые европейские бюрократы пытаются представить Армению «голубем мира». Но они забывают о прежних деяниях нынешнего правительства. Они забыли, что во время Второй Карабахской войны обстреливались наши города и села. Жертвами ракетных ударов, в том числе с использованием ракеты «Искандер-М», которая фактически запрещена к экспорту, стали более 100 мирных жителей. И мы до сих пор не получили ответа на вопрос, как армянская армия умудрилась получить в свое распоряжение «Искандер-М». Еще раз, эта ракета запрещена в России к экспорту. А те, кто не верит моим словам, могут воочию увидеть «Искандер-М» на территории нашего Парка военных трофеев, который находится в 5-10 минутах езды отсюда. Ракета была обнаружена нами в Шуше. Мы нашли ее только весной 2021 года, потому что она была засыпана снегом. Но ракета была запущена в Шушу, когда мы освобождали город. Так что этот удар был совершен по приказу лично премьер-министра Армении. Регулярным обстрелам со стороны Армении подвергались наши города Гянджа, Тертер, Барда, Мингячевир, Агджабеди и многие другие. Мы этого не делали. Мы воевали против армянской армии, оккупационной армянской армии. Они воевали с мирными жителями. Вот в чем разница. То же самое было в Первую Карабахскую войну, когда они создали так называемую «буферную зону». Они так ее и называли. Но на самом деле это были оккупированные территории. Они изгнали сотни тысяч азербайджанцев, провели этническую чистку. Мы никогда этого не забудем.

И, я могу вам сказать еще одно: уровень доверия к Армении близок к нулю. Поэтому мы не доверяем ни одному из их слов. Потому что это не те люди, которым мы можем доверять, включая сегодняшнее правительство. Опять же, все, что они говорят, для нас не имеет никакого значения. Нам нужны документы, нам нужны бумаги. Нам нужно, чтобы в их конституции не осталось каких-либо территориальных претензий к Азербайджану. Они там все еще присутствуют. Нам нужно, чтобы Минская группа ОБСЕ была распущена. Это наш месседж Армении, и мы заявляем, что в сохранении Минской группы нет никакой логики. Она была создана для решения карабахского вопроса. Сегодня этот вопрос решен. Армения признает Карабах частью Азербайджана. Почему бы вам не присоединиться к нам и не подать совместное заявление в ОБСЕ о роспуске организации? Они не хотят.

Таким образом, они хотят сохранить «часть своих позиций» на земле, на нашей территории, теперь, конечно, виртуально. А то, что они наращивают военный потенциал — о чем это свидетельствует? Это показывает, что они готовятся к новой войне. И кто снова толкает их на войну? Франция и ее президент. Смертоносное оружие, которое они поставляют Армении, нацелено на нас. Гаубицы CAESAR, которые сегодня может быть нужны в других местах, поставляются в Армению. Так называемая Европейская наблюдательная миссия, которая на самом деле является разведывательной миссией Евросоюза, они денно и нощно стоят на наших границах, как шпионы высматривая удобные лазейки, чтобы пробраться к нам. В нашем распоряжении есть также достаточно разведывательных данных об этой так называемой наблюдательной миссии.

Европейский фонд мира выделяет Армении миллионы долларов на вооружение. Да, они говорят, что выделяют эти деньги на нелетальные военные объекты. Но, во-первых, кто может это проверить? А во-вторых, вы даете им 10 миллионов и планируете дать еще десять, что фактически позволяет Армении сэкономить деньги на закупку оружия. Кстати, поставки смертоносного оружия идут не только из Франции. Вопрос: почему они это делают? К чему они готовятся? Если они хотят мира, то в этом нет необходимости. Мы многократно поднимали этот вопрос перед представителями Армении и их новыми «господами» из Брюсселя. Они же теперь поменяли своих «господ» — сегодня роль «старшего брата» перешла к Брюсселю. До победы президента Трампа эту функцию выполняли Госдепартамент США, USAID. Коррумпированные американские политики, такие как Менендес, сейчас сталкиваются с серьезными проблемами. Но Менендесом это не должно ограничиться. Как говорится, одна ласточка весны не делает. Тех, кто кладет армянские деньги в свои карманы, гораздо больше. Я могу назвать их. Их имена известны: господин Адам Шифф, господин Фрэнк Паллоне, госпожа Нэнси Пелоси и многие другие. Они десятилетиями получали деньги от организаций армянской диаспоры в США для нападок на Азербайджан и его дискредитации. Поэтому мы желаем Президенту Трампу успеха в осушении болота. Это нелегко, но необходимо сделать. Мы также готовы поделиться с американскими властями информацией о незаконной деятельности USAID в Азербайджане: как они подкупали людей, как они незаконно направляли финансирование, как они нарушали азербайджанские законы и правила. Настало время ответить за это. Мы готовы предоставить всю имеющуюся у нас информацию.

Безусловно, на форуме будет обсуждаться новая геополитическая ситуация. Как вы можете понять из моих комментариев, мы с большим энтузиазмом наблюдаем за происходящим сейчас в Америке. Почему? Все очень просто. Дело в том, что политика господина Энтони Блинкена в отношении Азербайджана фактически разрушила американо-азербайджанские отношения, которые мы выстраивали в течение 30 лет. Хотя мы всегда были очень надежным партнером и другом Соединенных Штатов. Когда они нуждались в нас, мы были рядом с ними. Когда они нуждались в нас в Ираке, мы присутствовали там вместе с нашим военным контингентом. Когда мы оказались нужны США в Афганистане, мы были одной из первых стран, которая присоединилась к операциям в Афганистане в 2001 году, не будучи в составе НАТО. И именно мы покинули Афганистан одними из последних. Однако после того, как мы ушли, против нас были введены санкции. И я помню, что это вызвало большое разочарование в Азербайджане. Я сказал некоторым из их представителей: «Как мы можем вам доверять?». Когда мы вам нужны, вы отменяете санкции. А когда вы в нас больше не нуждаетесь, снова вводите санкции. Как мы можем построить с вами долгосрочные отношения? Поэтому мы полны энтузиазма. Во-первых, потому что нам в Азербайджане удалось спасти американо-азербайджанские отношения от полного краха, несмотря на все усилия Госдепартамента США. Во-вторых, у нас есть надежда, что с новой администрацией мы восстановим наше прочное партнерство, которое всегда было важно для Южного Кавказа, для мира, для безопасности, для антитеррористических операций, для современного развития нашего региона.

Определенно, будет очень интересно послушать докладчиков сегодня и на протяжении всего форума. Как всегда, уверен, что форум и его участники будут генерировать новые идеи и подходы. Особенно сейчас, когда форум проходит после столь драматических геополитических перемен.

Еще раз спасибо, что вы с нами. Спасибо, что приняли наше приглашение. Желаю форуму успехов.