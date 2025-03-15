В Азербайджане участились пожары: МЧС призывает соблюдать осторожность

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам в связи с повышением температуры воздуха в последние дни и участившимися случаями пожаров на открытых территориях, в том числе в горных и предгорных зонах.

Как сообщает 1news.az, обращении подчеркивается, что благодаря быстрому реагированию Государственной службы пожарной охраны, пожары удается локализовать, предотвращая их распространение и серьезные последствия.

Проведенный анализ показал, что большинство пожаров вызвано неосторожным обращением с огнем.

МЧС призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности, избегать неосторожных действий с огнем и принимать меры для предотвращения возгораний, особенно в условиях жары.