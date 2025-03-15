Путин, Лукашенко и Рахмон позвонили президенту Ильхаму Алиеву
15 марта Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, проводящие неформальную встречу в Москве, позвонили Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщается на официальном сайте Президента АР.
В ходе разговора, прошедшего в теплой и дружеской атмосфере, президенты провели обмен мнениями о дальнейшем развитии межгосударственных отношений.
Владимир Путин пригласил главу нашего государства на торжественные мероприятия, которые пройдут в Москве по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приглашение.
Главы государств условились встретиться в Москве на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.