Награждены военнослужащие Госагентства по охране стратегических объектов
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении ряда военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
В документе указано, что за отличия при исполнении служебных обязанностей награждаются следующие военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики:
Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Аскеров Васиф Асиф оглу – подполковник
Мирзаев Руслан Джамиль оглу – подполковник
Медалью «За Родину»
Исмаилов Рамин Афсаладдин оглу – подполковник
Бехбудов Нофяль Ариф оглу – майор
Медалью «За военные заслуги»
Аббасов Хафиз Сакит оглу – подполковник
Алекперов Эльданиз Яшар оглу – подполковник
Абдуллаев Турал Фронт оглу – майор
Эйвазлы Парвиз Барат оглу – майор
Маилов Эльмаддин Наджмаддин оглу – майор
Мусаев Ильгар Сабир оглу – майор
Гейдаров Фуад Абдулла оглу – капитан
Наджафов Фадиг Иса оглу – капитан.