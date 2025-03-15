Награждены военнослужащие Госагентства по охране стратегических объектов

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении ряда военнослужащих Государственного агентства по охране стратегических объектов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В документе указано, что за отличия при исполнении служебных обязанностей награждаются следующие военнослужащие Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики:

Орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Аскеров Васиф Асиф оглу – подполковник

Мирзаев Руслан Джамиль оглу – подполковник

Медалью «За Родину»

Исмаилов Рамин Афсаладдин оглу – подполковник

Бехбудов Нофяль Ариф оглу – майор

Медалью «За военные заслуги»

Аббасов Хафиз Сакит оглу – подполковник

Алекперов Эльданиз Яшар оглу – подполковник

Абдуллаев Турал Фронт оглу – майор

Эйвазлы Парвиз Барат оглу – майор

Маилов Эльмаддин Наджмаддин оглу – майор

Мусаев Ильгар Сабир оглу – майор

Гейдаров Фуад Абдулла оглу – капитан

Наджафов Фадиг Иса оглу – капитан.