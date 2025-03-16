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Ватикан впервые после госпитализации показал папу Римского - ФОТО

First News Media23:45 - 16 / 03 / 2025
Ватикан впервые после госпитализации показал папу Римского - ФОТО

Служба печати Святого престола впервые после госпитализации папы Римского опубликовала его фото.

Согласно пресс-релизу, снимок был сделан утром 16 марта во время молитвы после службы, которую понтифик совершил с другими священниками в часовне у своей комнаты. На фотографии он сидит в инвалидном кресле, развернувшись почти спиной, и смотрит на распятие.

«Состояние Франциска остается стабильным, терапия, а также респираторная и двигательная физиотерапия продолжаются», — отметили в Ватикане.

При этом врачи по-прежнему считают клиническую картину «сложной».

Источник: Gazeta.Ru

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