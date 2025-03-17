Ильхам Алиев подписал Указ об обеспечении деятельности ОАО «Азерэнержи»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об обеспечении деятельности Открытого акционерного общества (ОАО) «Азерэнержи».

В соответствии с Указом главы государства, в ОАО «Азерэнержи» распределены полномочия общего собрания.

Кабинет министров уполномочен при согласовании с Президентом АР определять стратегию развития, а также утверждать годовые и финансовые отчеты ОАО. Министерство экономики – давать согласие на создание или ликвидацию управлений, представительств и филиалов ОАО, и т.д.

С полным текстом Указа можно ознакомиться по ссылке.