Ильхам Алиев подписал Указ об обеспечении деятельности ОАО «Азерэнержи»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ об обеспечении деятельности Открытого акционерного общества (ОАО) «Азерэнержи».
В соответствии с Указом главы государства, в ОАО «Азерэнержи» распределены полномочия общего собрания.
Кабинет министров уполномочен при согласовании с Президентом АР определять стратегию развития, а также утверждать годовые и финансовые отчеты ОАО. Министерство экономики – давать согласие на создание или ликвидацию управлений, представительств и филиалов ОАО, и т.д.
С полным текстом Указа можно ознакомиться по ссылке.
157