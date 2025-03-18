Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Илахыр чершенбе из Агдере

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Илахыр чершенбе (последним вторником перед Новрузом) из Агдеринского района.

Как сообщает 1news.az, в публикации говорится:

«Агдеринский район, село Гасанриз. 18.03.2025. Да ниспошлет Великий Аллах всем крепкое здоровье, много радости, любви и счастья, хорошее настроение в каждый дом, изобилие и достаток в каждый очаг! Поздравляю с Илахыр чершенбе!»