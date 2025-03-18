Сотрудники ГМС награждены медалью «За отличие на службе в органах миграции»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении ряда сотрудников Государственной миграционной службы (ГМС) медалью «За отличие на службе в органах миграции».
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Медалью награждены:
Бабаев Тогрул Джаваншир оглу;
Джаббарова Кенуль Шамиль гызы;
Аскеров Наби Аллахверди оглу;
Фаталиев Сахиль Али оглу;
Гасанов Джахандар Видади оглу;
Мусаев Сабухи Абульфат оглу;
Мустафаев Шахрияр Эльман оглу;
Оруджев Вусал Рамиз оглу.
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