Сотрудники ГМС награждены медалью «За отличие на службе в органах миграции»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении ряда сотрудников Государственной миграционной службы (ГМС) медалью «За отличие на службе в органах миграции».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Медалью награждены:

Бабаев Тогрул Джаваншир оглу;

Джаббарова Кенуль Шамиль гызы;

Аскеров Наби Аллахверди оглу;

Фаталиев Сахиль Али оглу;

Гасанов Джахандар Видади оглу;

Мусаев Сабухи Абульфат оглу;

Мустафаев Шахрияр Эльман оглу;

Оруджев Вусал Рамиз оглу.