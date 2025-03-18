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Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

First News Media17:31 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Поздравление опубликовано на официальном сайте Президента АР.

В своем послании глава государства пожелал соотечественникам весеннего настроения, крепкого здоровья и успехов.

«Новруз, являясь священным наследием наших великих предков, на протяжении веков сохраняет богатую жизненную философию и оптимистичный мировоззренческий дух мудрого азербайджанского народа, служа ярким примером национально-духовной преемственности. Этот великий народный праздник является торжеством любви к природе, духовной чистоты и красоты, милосердия и доброты. Являясь носителем высших общечеловеческих ценностей, он по праву занимает достойное место среди ценных образцов мирового культурного наследия.

Новруз, будучи неотъемлемой частью нашего национального мышления, сыграл исключительную роль в формировании традиционных ценностей. В нашей уникальной духовной сокровищнице, представившей Азербайджан миру в качестве одного из древних центров цивилизаций, обряды Новруза занимают особое место. То, что приход весны по сей день отмечается во всех уголках нашей Родины красочными народными гуляниями в соответствии с обычаями, запечатленными в памяти поколений, является ярким выражением нашей приверженности историко-культурному наследию.

Новруз укрепляет наше национальное единство, углубляет искренние взаимоотношения в обществе и еще больше сплачивает нас вокруг идеалов азербайджанства. Убежден, что это чувство единства в сочетании с обновляющей атмосферой весны и духовной силой, данной нам славной Победой, пятилетие которой мы готовимся отметить, обеспечит успешное выполнение всех важных для народа задач. Наши соотечественники, вернувшиеся на освобожденные от оккупации исконные земли, под ясным небом, в атмосфере мира и безопасности, с радостью и воодушевлением будут строить и созидать.

Желаю, чтобы наступающий праздник Новруз принес в каждый дом, каждому очагу благополучие, счастье и изобилие!» - говорится в поздравлении главы государства.

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