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Будет отмечено 80-летие НАНА - РАСПОРЯЖЕНИЕ

First News Media20:00 - Сегодня
Будет отмечено 80-летие НАНА - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Будет отмечено 80-летие Национальной Академии наук Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"В 2025 году исполняется 80 лет со дня учреждения высшей научной организации страны – Национальной Академии наук Азербайджана.

Национальная Академия наук Азербайджана со дня образования прошла путь, полный достижений, получила известность, как центр, превративший научно-интеллектуальный потенциал республики в национальное достояние. В основе плодотворной деятельности академии за минувший период лежали принципы изучения приоритетных научных проблем в соответствии с велением времени, подготовки высококвалифицированных кадров по различным направлениям науки, формирования научных школ и расширения взаимных связей с авторитетными международными научными учреждениями. Академия и сегодня активно участвует в успешном осуществлении государственной политики в области науки, социально-гуманитарными исследованиями вносит вклад в дело приобщения общества к новым знаниям и повышения его научно-культурного уровня.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, учитывая роль Национальной Академии наук Азербайджана в развитии науки в стране, организации деятельности в данной сфере и подготовке высококвалифицированных кадров, постановляю:

1.Национальной Академии наук Азербайджана совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 80-летию Национальной Академии наук Азербайджана.

2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в распоряжении.

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