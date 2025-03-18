 Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района - ФОТО | 1news.az | Новости
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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района - ФОТО

First News Media09:52 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района - ФОТО

18 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Отметим, что в соответствии с Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в прошлом году, реконструкция автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района осуществлена на высоком уровне.

Протяженность автомобильной дороги четвертой технической категории составляет 9,4 километра, ширина полос движения – 6 метров. Проведены необходимые работы для обеспечения комфортного и безопасного движения транспорта по этой дороге.

Улучшение дорожной инфраструктуры является одним из приоритетов государственной политики Азербайджана. Согласно поручениям и указаниям главы государства, на освобожденных от оккупации территориях быстрыми темпами продолжаются работы по восстановлению, реконструкции дорожной инфраструктуры и приведению ее в соответствие с современными стандартами. Реализуемые на этих территориях дорожные проекты имеют большое значение и с точки зрения улучшения условий жизни населения, возвращающегося на родные земли, укрепления экономических связей и обеспечения безопасности транспортной сети. Одним из таких важных проектов является реконструкция автомобильной дороги от Сарсангского водохранилища до села Умудлу Агдеринского района. Проведенные работы по реконструкции обеспечат комфортное движение по данной дороге, упростят перевозку грузов и пассажиров, будут способствовать развитию туристического потенциала региона.

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