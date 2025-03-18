В Армении экс-депутата арестовали по делу о неуплате налогов

Суд в Армении арестовал бывшего депутата от Республиканской партии Наапета Геворкяна и сына экс-депутата Каро Карапетяна (убитого в 2018 году) – Вилика Карапетяна.

По информации газеты «Грапарак», принадлежащие им автогазозаправочные станции не уплатили в бюджет налогов на сумму более 2 млрд драмов (около $5 млн).

В ходе проверок были выявлены нарушения в деятельности 36 заправочных станций.

Уголовные дела возбуждены против 16 граждан, из них трое взяты под стражу, в том числе и упомянутые лица.